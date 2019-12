Thứ sáu, 13/12/2019, 07:00 (GMT+7)

Khối đá tàn dư cao 137 m trên quần đảo Orkney

Hình thành do sự ăn mòn của nước biển, Old Man Of Hoy ngày nay là một trong những khối đá tàn dư lớn nhất ở Vương quốc Anh.

Khối đá tàn dư cao 137 m trên quần đảo Orkney Video: Outdoor Adventurer/Bjoern Olausson