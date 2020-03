Khai quật 600 chai bia từ thế kỷ 19

AnhHàng trăm chai bia có niên đại từ những năm 1880 được tìm thấy bên dưới gầm cầu thang của một lâu đài cổ ở thành phố Leeds.

Khoảng 600 chai bia được xếp gọn bên dưới các gầm cầu thang của lâu đài cổ. Ảnh: WYAS.

Sau khi lấy mẫu phân tích, các chuyên gia từ Dịch vụ Khảo cổ WYAS hôm 20/3 cho biết chất lỏng bên trong các chai bia có nồng độ cồn khoảng 3%, nhưng không còn an toàn để uống do chứa lượng chì quá cao. Cụ thể, mỗi lít chứa tới 0,13 mg chì, gấp 13 lần mức an toàn mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị.

Nồng độ kim loại cao trong nước bia được cho là có nguồn gốc từ hệ thống ống dẫn được sử dụng để pha chế bia vào thời điểm đó. Mặc dù hầu hết các chai được dán nhãn "J.E. Richardson of Leeds" ở phía ngoài, Giám đốc dự án David Williams tại WYAS tin rằng chúng được sản xuất bởi nhiều nhà máy bia khác nhau hoạt động vào những năm 1880, trong đó có Tetley’s Brewery.

Hầu hết các chai bia được dán nhãn "J.E. Richardson of Leeds". Ảnh: WYAS.

WYAS có kế hoạch hợp tác với công ty bất động sản Vastint của Anh để trưng bày các chai bia trong tương lai vì mục đích giáo dục. "Phát hiện này đem đến một cơ hội tuyệt vời để khám phá cuộc sống hàng ngày của cư dân ở thành phố Leeds trong giai đoạn cuối thế kỷ 19", Williams nhấn mạnh.

Đoàn Dương (Theo Smithsonian)