Hươu cao cổ tung cước đạp sư tử ngã lộn nhào

Hai mẹ con hươu cao cổ Lehanna tại khu bảo tồn Port Lympne. Ảnh: Telegraph.

Con non do hươu cao cổ mẹ Lehanna sinh ra chào đời tuần trước ở khu bảo tồn Port Lympne của tổ chức The Aspinall Foundation tại Kent, Anh, theo Telegraph. Giống như mọi con hươu cao cổ khác, Lehana đẻ con trong tư thế đứng, khiến con non rơi xuống từ độ cao cách mặt đất gần hai mét.

Chú hươu cao cổ con dường như bị choáng sau cú ngã đầu đời, nhưng sau đó đã gắng gượng đứng dậy để bước đi những bước đầu tiên dưới sự cổ vũ của hươu mẹ. Việc đứng lên càng sớm càng tốt sau khi sinh là yếu tố quan trọng quyết định khả năng sinh tồn của hươu con, vì chúng không thể bú mẹ nếu không đủ sức đứng dậy.

Ca sinh nở diễn ra sau khi hươu cao cổ lần đầu tiên được đưa vào danh sách động vật dễ tuyệt chủng trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Theo IUCN, số lượng hươu cao cổ giảm từ khoảng 151.702 - 163.452 con vào năm 1985 xuống còn 97.562 năm 2015 do mất môi trường sống, săn bắn bất hợp pháp và các hoạt động khác của con người ở châu Phi.

Hươu cao cổ mẹ đẻ rơi con từ độ cao hai mét

"Sự sụt giảm số lượng nghiêm trọng của hươu cao cổ là bi kịch mới nhất xảy ra với động vật hoang dã trên hành tinh dưới tác động của loài người. Ca sinh ở Port Lympne là một điều tuyệt vời. Nhưng trên thực tế, trừ khi các loài nguy cấp được sinh sản tự nhiên trong môi trường hoang dã, động vật trên Trái Đất sẽ đối mặt với tương lai ảm đạm", Damian Aspinall, chủ tịch tổ chức The Aspinall Foundation, cho biết.

Con hươu cao cổ đực mới sinh chưa được đặt tên và là con non thứ hai ra đời ở Port Lympne rộng 263 hecta trong năm nay.

Phương Hoa