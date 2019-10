Hươu cao cổ mẹ đá chết con do mải đấu với sư tử

KenyaHươu cao cổ mẹ lỡ đá gãy cổ con trong lúc quay cuồng chống chọi những cú vồ của sư tử đói mồi.

Sư tử cái nhắm vào hươu cao cổ con yếu ớt và chạy chậm. Ảnh: Mike Dexter.

Hướng dẫn viên safari kiêm nhiếp ảnh gia động vật hoang dã người Nam Phi Mike Dexter ghi lại sai lầm chí mạng của hươu cao cổ mẹ trong cuộc chiến với sư tử ở Masai Mara, Kenya. Trong loạt ảnh của Mike, hươu cao cổ mẹ hoảng hốt đá loạn xạ để đối phó sư tử cái nhưng lại làm tổn thương con của chính nó.

Biết rõ hươu cao cổ con mới ra đời cách đó vài giờ không có cơ hội sống sót sau cú đá mạnh, sư tử cái khôn ngoan rút lui tới khoảng cách an toàn, chờ mục tiêu gục hẳn. Chứng kiến con non chết dần, hươu cao cổ mẹ tìm cách hồi sinh nhưng thất bại. Hươu cao cổ mẹ buộc phải bỏ lại con, nhưng cứ khoảng 20 mét, nó lại ngoái đầu nhìn con non đang hấp hối.

Thay vì đá trúng sư tử cái, hươu cao cổ mẹ lại bất cẩn để con nó trúng đòn. Ảnh: Mike Dexter.

Mike dành nhiều giờ theo dõi hươu cao cổ mẹ và con non mới chào đời của nó loạng choạng chạy những bước đầu tiên trên khắp đồng cỏ. Theo Mike, hai mẹ con hươu cao cổ di chuyển khá chậm. Sư tử cái bất thình lình nhô đầu lên từ đám cỏ cao ở khoảng cách 50 m.

"Tôi không nghĩ con sư tử sẽ tìm cách tấn công bởi hươu cao cổ trưởng thành nổi tiếng với cú đá trời giáng khiến mọi loài săn mồi phải dè chừng. Có lẽ sư tử cái quyết định thử vận may của nó", Mike chia sẻ.

Hươu cao cổ con ngoẹo cổ nằm chờ chết. Ảnh: Mike Dexter.

Hươu cao cổ mẹ vung chân đá mạnh khi sư tử cái áp sát con non. Hươu cao cổ con vẫn còn sống sau khi hứng trọn cú đá toàn lực từ mẹ nó nhưng bị gãy cổ. Sau đó, hươu cao cổ mẹ tiếp tục rượt đuổi sư tử nhưng không theo kịp.

Loạt ảnh của Mike phản ánh cuộc sống khắc nghiệt trên đồng cỏ châu Phi, bao gồm vẻ đau buồn lộ rõ của hươu cao cổ mẹ khi chính nó gây ra cái chết cho con.

An Khang (Theo Media Drum World)