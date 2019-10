MexicoNhiếp ảnh gia Nadia Aly chạm trán đàn cá đuối quỷ khổng lồ trong chuyến bơi kéo dài khoảng 4 tiếng.

Hàng nghìn cá đuối quỷ tụ tập dưới mặt biển

"Bạn rất hiếm khi gặp được cảnh tượng này. Số lượng cá đuối cực kỳ lớn và tầm nhìn gần như hoàn hảo. Tôi ước chừng có hơn 10.000 con. Chúng cũng không dễ hoảng loạn như bình thường", Aly chia sẻ. Cô ghi hình và chụp ảnh đàn cá đuối quỷ ở ngoài khơi Baja California, Fox News hôm 15/10 đưa tin.

Cá đuối quỷ có họ gần với cá mập, những con lớn nhất có thể dài đến hơn 5 m. Chúng được coi là loài vật nhút nhát và khó ghi hình. Cá đuối quỷ sinh sống chủ yếu ở các vùng nước ôn đới và nhiệt đới trên thế giới. Nhiều người thường nhầm lẫn chúng với cá đuối manta.

Cá đuối quỷ có khả năng đặc biệt là phi thân lên khỏi mặt biển, theo các chuyên gia tại Đại học Boston. Giới khoa học chưa rõ lý do chính xác cho hành vi này. Một số ý kiến cho rằng chúng muốn loại bỏ sinh vật ký sinh bám trên cơ thể. Số khác lại đoán chúng đang tập luyện, thực hiện nghi thức giao phối, săn mồi, thậm chí chỉ chơi đùa. Theo tổ chức Our Seas Our Future Charitable Trust, cá đuối quỷ có thể nhảy cao khoảng hai mét trước khi rơi xuống nước.

Thu Thảo (Theo Fox News)