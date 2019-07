Hàng chục nghìn con trai biển bị nướng chín vì nắng nóng

Đợt nóng kỷ lục trong tháng 6 với nhiệt độ 37,8 độ C khiến trai chết phủ đầy bãi biển ở bang California (Mỹ).

Trai chết vì nắng nóng ở Mỹ. Ảnh: CNN.

Jackie Sones, điều phối viên nghiên cứu ở khu bảo tồn hải dương Bodega, chưa từng thấy cảnh tượng trai chết vì nắng nóng nhiều đến vậy trong suốt 15 năm làm việc ở vịnh Bodega. "Khi tôi đến khu vực thực địa, đập vào mắt tôi là hàng trăm con trai chết", Sones chia sẻ.

Trong lúc tiến hành khảo sát thêm, Sones phát hiện số lượng trai chết dọc bãi biển lên tới hàng chục nghìn con. Trước đó, cô từng bắt gặp những trường hợp tương tự, trai chết theo từng cụm nhỏ do không chịu nổi nhiệt độ cao. Nhưng đây là lần đầu tiên loài vật này bị nắng nóng nướng chín từ trong vỏ với quy mô lớn như vậy.

Khi trai còn sống và khỏe mạnh, lớp vỏ của chúng dính chặt vào nhau. Nhưng khi một con trai chết, hai mảnh vỏ sẽ mở ra, để lộ mô mềm bên trong hoặc phần vỏ trống rỗng.

California trải qua đợt nóng kỷ lục vào tháng 6 với nhiệt độ ở phía bắc bang cao chưa từng thấy. Hôm 10 -11/6, nhiệt độ ở Santa Rosa, thành phố cách vịnh Bodega 32 km là 37,8 độ C. Theo Sones, những con trai bắt đầu khó sống sót khi nhiệt độ ở mức 32,2 độ C.

Đường cao tốc nứt toác dưới ảnh hưởng của nhiệt độ cao. Ảnh: CNN.

Ở South Dakota, nhiều đường bê tông bị oằn lên và nứt toác do nhiệt độ cao vào cuối tuần trước. Nhiệt độ ở Vermillion, South Dakota, đạt mức 34,4 độ C và lên tới 41,7 độ C khi tính thêm yếu tố độ ẩm. Cảnh sát tuần tra phải nhắc nhở lái xe tránh hai chỗ nứt dọc đường cao tốc liên bang 29.

Nhiệt độ quá cao có thể khiến bê tông nở ra. Nếu bê tông nở với tốc độ quá nhanh, hiện tượng cong vênh sẽ xảy ra. Đoạn cong vênh thường nằm ở những điểm yếu trên lớp bê tông, khiến bê tông bị dồn lại ở những chỗ nối và nứt vỡ vì áp lực, theo nhà khí tượng học Brandon Miller. Đường cao tốc bang được phong tỏa 5 giờ trong lúc công nhân tu sửa mặt đường.

An Khang (Theo CNN)