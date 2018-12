Hai nhà khoa học Việt Nam trong top 100 châu Á

Là tạp chí uy tín của Singapore, Asian Scientist bình chọn dựa vào thành tích của hai nhà khoa học trong giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm.

GS TS Phan Thanh Sơn Nam trong danh sách 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á. Ảnh chụp màn hình.

GS Phan Thanh Sơn Nam là Trưởng khoa Kỹ thuật hóa học, Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM). Ông là tác giả chính của công trình khoa học "Tổng hợp propargylamine từ N-methylaniline và alkyne đầu mạch thông qua con đường methyl hóa và hoạt hóa trực tiếp liên kết C-H sử dụng vật liệu Cu2(BDC)2(DABCO) làm xúc tác”.

Công trình tập trung nghiên cứu ứng dụng vật liệu khung hữu cơ - kim loại (MOFs) làm chất xúc tác cho phản ứng tổng hợp các hợp chất hữu cơ họ propargylamine và phát hiện ra một chuyển hóa của N-methilaniline chưa từng được công bố.

PGS Nguyễn Sum đang làm việc tại Đại học Quy Nhơn (Bình Định). Công trình "Về bài toán hit của Peterson" (On the Peterson hit problem, Advances in Mathematics, Vol. 274, 432-489) của ông được nhận xét xuất sắc khi giải quyết được trường hợp đặc biệt của giả thuyết "hit" do nhà toán học người Mỹ Frank Peterson đề xuất cách đây hơn 30 năm. Công trình được thực hiện hoàn toàn trong nước bởi tác giả duy nhất là TS Nguyễn Sum.

PGS TS Nguyễn Sum trong danh sách do tạp chí uy tín của Singapor bình chọn. Ảnh chụp màn hình.

Đây là năm thứ ba Asian Scientist công bố danh sách 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á. Năm 2016, Việt Nam có hai nhà khoa học nữ được lọt vào bảng xếp hạng này là TS Trần Liên Hà Phương (Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM) và TS Đặng Thị Oanh (Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên). Năm 2017, PGS Lê Thị Kim Phụng (Đại học Bách khoa TP HCM) cũng được lọt tốp này ở lĩnh vực khoa học nông nghiệp.