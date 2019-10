AnhChương trình tài liệu tự nhiên trên kênh Channel 5 hôm 6/10 khiến nhiều người xúc động trước tình cảnh của hải cẩu non bị mẹ bỏ rơi ở ven biển Norfolk.

Hải cẩu non suýt chết vì bị mẹ bỏ rơi Hải cẩu mẹ liên tục tránh xa con. Video: Channel 5.

Hải cẩu non vừa chào đời cần được bú ngay lập tức trước khi mất đi những kháng thể quan trọng bảo vệ nó trước dịch bệnh. Tuy nhiên, hải cẩu mẹ không cho con bú sữa và liên tục tránh xa khi con nó tìm cách tới gần.

Theo các nhà nghiên cứu, con hải cẩu trưởng thành có thể làm mẹ lần đầu và không biết phải chăm sóc con non như thế nào, hoặc nó quá mệt mỏi để cho con bú. Hải cẩu non có nguy cơ bị bỏ rơi. Nó cố gắng bò theo mẹ dọc bãi biển nhưng không theo kịp tốc độ. Dù nó kêu khóc để van nài, hải cẩu mẹ dường như không đổi ý và bỏ đi. Sau nhiều giờ giằng co, cuối cùng hải cẩu mẹ quyết định dừng lại và đánh hơi. Nhờ vậy, nó có thể xác nhận đó là con mình và nằm xuống để hải cẩu con bú sữa.

Chương trình tài liệu The Wonderful World of Baby Animals cũng hé lộ cuộc sống nguy hiểm của hải cẩu non mới chào đời. Những con hải cẩu đực trưởng thành rất hung dữ, thường giết con non không có mẹ trông coi. Để sinh tồn, hải cẩu non phải biết cách báo hiệu cho mẹ chúng thật nhanh để thoát khỏi nguy hiểm.

Hải cẩu non thường được sinh trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 1 hàng năm. Hải cẩu mẹ kiếm ăn cả mùa hè để sẵn sàng cung cấp cho con nguồn sữa giàu dưỡng chất. Khối lượng cơ thể hải cẩu cần bao gồm 55% chất béo để có thể chống chịu nhiệt độ lạnh dưới nước. Do đó, điều quan trọng nhất với chúng là ăn đủ. Hải cẩu mẹ thường bỏ con lại một mình để ra biển kiếm ăn và chỉ 30% hải cẩu non sống sót đến tuổi trưởng thành.

