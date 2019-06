Giường HiCan được trang bị nhiều tiện nghi như màn chiếu lớn, loa vòm, và có thể ghi nhớ tư thế ngủ yêu thích của người dùng.

Giường thông minh tự động ngăn người dùng ngáy trong khi ngủ

Thu Thảo (Theo In The Know)