Giải mã lỗ đen trên bề mặt Mặt Trời

Trung Quốc thử nghiệm thành công 'Mặt Trời nhân tạo'

Lỗ đen khổng lồ trên bề mặt Mặt Trời

Đài Quan sát Động lực học Mặt Trời (Solar Dynamics Observatory) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện một vùng tối trên bề mặt Mặt Trời gọi là lỗ nhật hoa vào ngày 1-2/12, theo Business Insider.

Lỗ nhật hoa là nơi từ trường Mặt Trời yếu hơn so với bình thường. Khi quan sát bằng kính thiên văn tia X, nó mang màu đen do có nhiệt độ mát hơn so với môi trường xung quanh. Lỗ nhật hoa tạo ra những cơn gió Mặt Trời tốc độ cao có thể làm hư hỏng hệ thống vệ tinh và gián đoạn thông tin liên lạc trên Trái Đất, hoặc gây ra hiện tượng cực quang.

Xem thêm: Điều gì xảy ra khi Mặt Trời chết?

Lê Hùng