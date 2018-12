Giả thuyết mây lục giác gieo kinh hoàng ở Bermuda bị bác bỏ

Siêu bão giống đầu lâu nhe răng cười trong ảnh vệ tinh

Đám mây hình lục giác bên trên vùng Tam giác quỷ Bermuda do vệ tinh NASA chụp lại. Ảnh: Science Channel.

Nhiều chuyên gia cho rằng đám mây hình lục giác bên trên Tam giác quỷ Bermuda do vệ tinh chụp lại trong chương trình "What on Earth?" trên kênh Science Channel không giúp lý giải sự biến mất khó hiểu của máy bay, tàu thuyền tại vùng biển này, theo Live Science.

Ảnh chụp đám mây bên trên vùng biển Bermuda do thiết bị chụp ảnh phổ kế bức xạ có độ phân giải trung bình Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) trên vệ tinh Terra của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ghi lại.

Trong bức ảnh, những đám mây lơ lửng ở góc phía tây của Tam giác quỷ Bermuda, phía trên quần đảo Bahamas. Phần mép của chúng tạo thành hình lục giác giống như tổ ong, có bề rộng từ 32 đến 89 km.

Nhà khí tượng học Randy Cerveny ở Đại học Arizona, cho rằng mây lục giác sản sinh "microburst", những luồng gió giáng xuống nhanh và mạnh có thể đạt vận tốc gần 161 km/h, tạo cột sóng cao hơn 12 m, khiến biển động dữ dội và gây nguy hiểm cho máy bay hay tàu thuyền đi ngang qua Tam giác quỷ Bermuda.

Theo Science Channel, kiểu mây trên cũng hình thành ở vùng Biển Bắc gần nước Anh, sản sinh "bom khí" có thể đe dọa máy bay và tàu thuyền. Nhưng các chuyên gia nhận định mây lục giác ở Bermuda không phải là nguyên nhân gây ra hiện tượng biến mất bí ẩn của tàu thuyền.

Nhiều máy bay, tàu thuyền biến mất khi đi qua vùng Tam giác quỷ Bermuda. Ảnh minh họa: YouTube.

Trả lời phỏng vấn kênh NBC News, nhà khí tượng học Kevin Corriveau cho rằng cho rằng hình dạng lục giác của đám mây ở Bermuda không phải nguyên nhân gây ra hiện tượng microburst như ở Biển Bắc, bởi hai khu vực có đặc điểm khí hậu hoàn toàn khác nhau.

Theo Corriveau, đám mây hình lục giác ở Bermuda có thể là kết quả do những hòn đảo nhỏ làm nóng không khí, khác với những đám mây hình thành trên Biển Bắc.

Theo NASA, mây hình lục giác thường xuất hiện trong một số điều kiện ở khu vực ôn đới, nằm trong hệ thống khí áp thấp hoặc lốc xoáy khi luồng khí lạnh di chuyển bên trên vùng biển ấm. Chúng có thể có khoảng trống ở giữa hoặc không chứa khoảng trống nào.

Tam giác Bermuda hay "Tam giác Quỷ", là một khu vực rộng 500.000 km2 ở tây bắc Đại Tây Dương giáp Bermuda, Puerto Rico và Melbourne, Florida, Mỹ. Từ năm 1851, ít nhất 75 máy bay, hàng trăm tàu thuyền và khoảng 8.127 người đã mất tích ở Bermuda. Các chuyên gia kết luận nguyên nhân phổ biến nhất là do sự cố kỹ thuật và lỗi của con người.

Phương Hoa