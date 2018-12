Thứ sáu, 30/11/2018, 10:30 (GMT+7)

Gậy leo núi đa năng có thể lọc nước để uống

Công ty Mỹ chế tạo mẫu gậy gọn nhẹ từ sợi carbon giúp lọc vi khuẩn và chất gây ô nhiễm trong nước để uống trực tiếp.

Theo In The Know