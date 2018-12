Elon Musk khoe xe điện chạy xuyên đường hầm dưới Los Angeles

Elon Musk ra mắt đường hầm tránh tắc đường đầu tiên Xe điện Tesla chạy thử nghiệm bên trong đường hầm. Video: CGTN.

Tỷ phú Elon Musk mở cửa đường hầm tốc độ cao dưới lòng đất đầu tiên do công ty Boring Company của ông xây dựng ở Los Angeles, bang California, Mỹ, để phục vụ lái thử nghiệm, The Drive hôm nay đưa tin. Musk hy vọng thành công của đường hầm sẽ cung cấp phương án thực tế để giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông trong thành phố.

Musk công bố đường hầm vào tối hôm qua tại lối vào ở trụ sở công ty hàng không vũ trụ SpaceX của ông, sau khi cho phép phóng viên Gayle King lái qua đường hầm chạy từ Hawthorne, California tới bãi đỗ xe cách đó 1,8 km. Musk ngồi cùng King trên mẫu xe điện Tesla với bánh phụ có thể rút gọn, biến chiếc xe thành "tàu chạy trên đường ray". Tỷ phú người Mỹ đảm bảo hành trình chạy xe sẽ êm hơn nhiều sau khi một số đoạn gồ ghề trên đường được sửa.

Theo Musk, công ty Boring Company đã chạy thử nghiệm ở 128 km/h và xác nhận xe ôtô có thể di chuyển an toàn với vận tốc 241 km/h. "Ở tốc độ đó, bạn sẽ có cảm giác như đang dịch chuyển tức thời trong thành phố", Musk nói.

Đường hầm không chỉ dành riêng cho xe Tesla bởi bánh phụ tự rút gọn phù hợp với bất kỳ mẫu xe điện tự động nào. Khi King bày tỏ lo lắng đường hầm có thể sụp đổ do California nằm trên vùng đứt gãy, Musk nhấn mạnh các đường hầm thường an toàn hơn công trình trên mặt đất do dịch chuyển theo tầng đất.

Musk cho biết mục tiêu tiếp theo là thử nghiệm đường hầm ở những tốc độ cao hơn (250 km/h) và lưu lượng lớn hơn (4.000 xe/giờ). Điều đó có nghĩa với xe chở khách 5 chỗ, đường hầm có thể vận chuyển 20.000 người một giờ. Đường hầm dài 1,8 km có chi phí xây dựng khoảng 10 triệu USD trong khi các dự án như đường tàu điện ngầm Second Avenue ở New York với độ dài tương tự tiêu tốn 4,68 tỷ USD.