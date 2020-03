Động vật kéo đến gần cực Trái Đất để 'trốn' nước biển ấm

Nhiệt độ nước biển tăng làm thay đổi sự phân bố của các quần thể sinh vật, một số loài hưởng lợi trong khi số khác không kịp thích nghi.

Nước biển ấm lên ảnh hưởng đến sự phân bố của các quần thể sinh vật. Ảnh: Independent.

Nhóm chuyên gia từ Đại hoc Bristol và Đại học Exeter nghiên cứu dữ liệu về hơn 300 động vật, thực vật sống dưới biển trong hơn một thế kỷ, Independent hôm 27/3 đưa tin. Họ phát hiện các loài vật có xu hướng tăng số lượng về phía cực và giảm số lượng gần xích đạo, ví dụ cá trích Đại Tây Dương và chim cánh cụt Adelie. Điều này cho thấy, nhiệt độ tăng dẫn đến sự thay đổi lớn về kích thước quần thể cũng như sự phân bố của sinh vật biển.

"Điều ngạc nhiên nhất là quy mô của xu hướng này. Nó xuất hiện ở mọi nhóm sinh vật biển mà chúng tôi quan sát, từ phù du đến động vật không xương sống, từ cá đến chim biển", Martin Genner, nhà sinh thái học tiến hóa tại Đại học Bristol, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết. Nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Current Biology.

Một số sinh vật biển có vẻ hưởng lợi khi khí hậu thay đổi vì nhiệt độ tăng giúp chúng sống được ở những khu vực lạnh giá mà trước đó không thể tiếp cận. "Tuy nhiên, một số sinh vật khác chịu thiệt hại khi không thể thích nghi kịp với môi trường ấm lên. Điều này dễ nhận thấy nhất ở các quần thể gần xích đạo. Đây là vấn đề đáng quan tâm vì cả việc tăng và giảm số lượng cá thể đều có khả năng gây ra phản ứng dây chuyền tiêu cực đến hệ sinh thái", Louise Rutterford, chuyên gia tại Đại học Exeter, giải thích.

Các đại dương trên thế giới ấm lên trung bình 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo dự đoán, con số này là 1,5 độ C vào năm 2050. Do đó, sự phân bố của các quần thể sinh vật có khả năng sẽ thay đổi nhiều hơn trong những thập kỷ tới.

"Biến đổi khí hậu không chỉ dẫn đến thay đổi về quần thể mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của các sinh vật ở từng vùng. Chúng tôi thấy những loài như chim cánh cụt hoàng đế giảm số lượng khi nước trở nên quá ấm ở vùng xích đạo. Ngược lại, một số loài cá như cá vược châu Âu phát triển ở vùng cực trong khi trước đây thì thưa thớt hơn", Martin Genner, nhà sinh thái học tiến hóa tại Đại học Bristol, nhận xét.

Thu Thảo (Theo Independent)