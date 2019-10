Hai nữ phi hành gia NASA Jessica Meir và Christina Koch thực hiện thành công chuyến đi bộ bên ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Đội nữ phi hành gia NASA đầu tiên đi bộ ngoài không gian

Chuyến đi bộ bắt đầu vào 6h38 ngày 18/10 và kết thúc vào 1h55 ngày 19/10 theo giờ Hà Nội, kéo dài tổng cộng 7 giờ 17 phút. Hoạt động của đội nữ phi hành gia diễn ra suôn sẻ và hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Đây là lần đi bộ ngoài không gian thứ tư đối với Koch và đầu tiên đối với Meir. Từ vị trí bên ngoài trạm ISS, họ có thể nhìn thấy Trái Đất ngay bên dưới.

Người phụ nữ đầu tiên đi bộ ngoài không gian là nhà du hành vũ trụ người Nga Svetlana Savitskaya vào năm 1984, tiếp đó là phi hành gia NASA Kathy Sullivan. Tổng cộng 12 nữ phi hành gia Mỹ khác đã thực hiện 40 chuyến đi bộ ngoài không gian trong 35 năm qua. Koch và Meir lần lượt là người thứ 13 và 14 ghi tên vào danh sách.

Phi hành gia Jessica Meir (trái) và Christina Koch (phải). Ảnh: ABC.

Tổng thống Mỹ đã gọi điện chúc mừng các phi hành gia từ Nhà Trắng. "Những gì các bạn đã làm thật tuyệt vời. Tôi rất xúc động khi trò chuyện với hai phi hành gia Mỹ dũng cảm đã làm nên lịch sử. Đây là lần đầu tiên một đội phi hành gia nữ ở ngoài trạm vũ trụ. Tôi chỉ muốn chúc mừng các bạn. Các bạn là những người xuất sắc", tổng thống Donald Trump chia sẻ.

Theo NASA, Koch và Meir làm nhiệm vụ thay thế thiết bị sạc bị hỏng sau chuyến đi bộ hôm 11/10. Do thiết bị sạc không hoạt động, bộ pin mới thay không thể bổ sung thêm điện cho trạm. Trạm ISS hoạt động nhờ pin mặt trời và 4 bộ pin dự trữ điện. Việc hỏng thiết bị sạc không ảnh hưởng tới các phi hành gia hay thí nghiệm trên trạm. Thiết bị này điều phối lượng điện dẫn từ pin mặt trời tới hệ thống pin dự trữ khi trạm bay quanh Trái Đất vào ban đêm.

Tuy trôi nổi trong vũ trụ có vẻ dễ dàng, các phi hành gia cho biết đi bộ ngoài không gian là một trong những hoạt động thách thức nhất về mặt thể chất. Đây là lần thử nghiệm đi bộ ngoài không gian thứ hai với đội phi hành toàn nữ sau khi kế hoạch đầu tiên bị hủy bỏ hồi tháng 3 do không có trang phục kích cỡ phù hợp. Theo lịch trình lúc đó, Koch sẽ thực hiện nhiệm vụ cùng với nữ phi hành gia Anne McClain, người đã trở về Trái Đất. Sau khi thay đổi kế hoạch, Koch đã đi bộ ngoài không gian cùng đồng nghiệp nam Nick Hague.

An Khang (Theo CNN)