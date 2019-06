Đèn báo thức của công ty Hà Lan giúp người dùng tỉnh giấc nhẹ nhàng bằng cách tăng dần độ sáng và phát ra âm thanh của thiên nhiên.

Đèn báo thức mô phỏng ánh sáng Mặt Trời mọc

Thu Thảo (Theo In The Know)