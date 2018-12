Cửa sổ tòa nhà được thay thế bằng màn hình thực tế ảo.

Trong bộ phim "Back to the Future II", căn nhà tương lai của Marty được trang bị một cửa sổ thực tế ảo có thể thay đổi bất kỳ phong cảnh nào. Theo Pearson, các tòa nhà tương lai sẽ sử dụng màn hình thực tế ảo bởi đây là cách nhanh và rẻ để xây dựng khu dân cư thu nhập thấp. Ảnh: Back to the Future II.