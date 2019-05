Cú mèo cái trở thành mẹ 'bất đắc dĩ' của vịt con

Vịt mẹ đẻ trứng vào tổ cú, khiến con cú mèo cái nuôi nhầm con kẻ khác suốt một thời gian dài mà không hề hay biết.

Cú mèo mẹ đứng sóng đôi bên vịt con. Ảnh: Laurie Wolf.

Laurie Wolf và chồng trông thấy cú mẹ thò đầu ra khỏi tổ bên cạnh một con vịt gỗ non nhỏ xíu màu vàng và đen trong sân nhà ở thị trấn Jupiter, bang Florida, Mỹ. Cú mẹ thuộc loài cú mèo vùng Đông Bắc Mỹ (Megascops asio) tới ở trong tổ khoảng một tháng trước. Do đó, lúc đầu Wolf nghĩ rằng có một con cú non đã nở.

"Hai con vật đứng bên cạnh nhau. Cảnh tượng ngày hôm đó thật khó tin đối với tôi", Wolf, họa sĩ chuyên vẽ động vật hoang dã kiêm nhiếp ảnh gia nghiệp dư, chia sẻ.

Lo ngại con cú mèo có thể ăn thịt vịt gỗ non, Wolf liên lạc với chuyên gia về chim săn mồi và người này xác nhận vịt con có thể gặp nguy hiểm. Khu bảo tồn động vật hoang dã ở địa phương đồng ý chăm sóc vịt gỗ non nếu Wolf bắt được nó. Nhưng khi Wolf và chồng cô định can thiệp, vịt gỗ non đã nhảy khỏi tổ và bay thẳng xuống ao nước lân cận. Đó cũng là lần cuối cùng Wolf nhìn thấy nó.

Các nhà nghiên cứu từng ghi nhận các trường hợp vịt gỗ chung sống với cú mèo vùng Đông Bắc Mỹ trước đây. Christian Artuso, giám đốc của tổ chức bảo tồn chim Bird Studies Canada, từng quan sát trường hợp tương tự vào năm 2005, trong đó cú mẹ thực sự ấp nở ba con vịt gỗ non. Artuso báo cáo về phát hiện năm 2007 trên Tạp chí Điểu học Wilson.

Vịt gỗ có tập tính ký sinh nuôi dưỡng, có nghĩa vịt mẹ đôi khi đẻ 1- 2 quả trứng vào tổ của loài khác có họ gần. "Nếu phân tán trứng, cơ hội di truyền gene sẽ tăng lên một chút, đặc biệt nếu vịt mẹ từng bị động vật săn mồi ăn mất trứng", Artuso giải thích.

Nhưng liệu cú mẹ có nhận ra nó ấp nhầm trứng? Trứng vịt gỗ không chỉ thuôn dài hơn so với trứng cú mà còn lớn hơn gấp đôi về thể tích. Theo Artuso, không thể biết cú mẹ nghĩ gì, nhưng trường hợp này có thể là một kích thích khác thường.

