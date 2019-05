Cỗ xe rải 100 m hàng rào thép gai trong 20 giây

Công ty Trung Quốc sản xuất cỗ xe nặng 1.200 kg dùng để dựng hàng rào dây thép gai siêu tốc tại chiến trường hay nơi xảy ra bạo động.

Thu Thảo (Theo In The Know)