Thứ năm, 28/2/2019, 19:00 (GMT+7)

Cỗ máy sấy khô 10 kg quần áo trong ba phút

Máy sấy di động của công ty Laundry Alternative có thể hong khô quần áo nhanh chóng và tiết kiệm năng lượng hơn 100 lần các loại máy sấy khác.

Theo In The Know