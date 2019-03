Thứ bảy, 2/3/2019, 16:18 (GMT+7)

Cỗ máy sản xuất 25.000 gói mì tôm mỗi giờ

Công ty Trung Quốc chế tạo cỗ máy làm mì ăn liền với các công đoạn như tạo hình bột, cắt, chiên và làm nguội.

Theo In The Know