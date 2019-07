RB4000 là cỗ máy dọn gạch đá do công ty Equipter chế tạo, có thể nâng cao tới 4 mét, giúp thợ xây xử lý mảnh vỡ nhanh gọn hơn.

Cỗ máy dọn gạch đá có thể nâng cao ngang mái nhà

Video: In The Know