Thứ sáu, 23/11/2018, 07:00 (GMT+7)

Cỗ máy cắt và uốn kim loại thành dây xích

Công ty Trung Quốc chế tạo máy uốn dây xích và các máy tạo hình kim loại khác giúp tiết kiệm sức lao động.

Theo In The Know