AnhChuột nhắt tấn công hải âu trưởng thành và ăn sống chim non trên đảo Gough ở Nam Đại Tây Dương, góp phần đẩy loài chim này tới bờ tuyệt chủng.

Chuột nhắt ăn thịt hải âu to gấp 300 lần

Chuột nhắt không phải động vật bản xứ ở đảo Gough. Chúng bám theo những con tàu chở thủy thủ tới đảo vào thế kỷ 19. Tuy nhiên, theo thời gian, loài chuột này tiến hóa to hơn 50% so với chuột thường, nhờ đó chúng có thể ăn thịt hải âu Tristan, động vật cực kỳ nguy cấp. Hiện nay, chuột nhắt dường như đang mở rộng đối tượng săn mồi, ăn cả chim trưởng thành và con non.

Một nghiên cứu vào thế kỷ 18 cho thấy chuột nhắt chịu trách nhiệm cho sự sụt giảm hơn 2 triệu chim biển non và trứng chim trên đảo mỗi năm. Hình ảnh mới cho thấy chúng cũng săn chim trưởng thành, tấn công con mồi theo đàn vào ban đêm. Dù hải âu to gấp khoảng 300 lần chuột nhắt, những vết thương hở do chuột gây ra thường khiến con chim tử vong.

Đảo Gough của Anh là Di sản Thế giới, nơi ở của hơn 10 triệu con chim. Đây là một trong những nơi sinh sống quan trọng nhất của chim biển trên thế giới. Do hải âu ghép đôi cả đời và chỉ đẻ duy nhất một quả trứng mỗi năm, loài chim này đang ở gần bờ vực tuyệt chủng với 2.000 cặp còn sót lại. Hải âu thường bị mắc vào lưới đánh cá, góp phần khiến số lượng của chúng sụt giảm nhanh hơn. 15 trong tổng số 22 loài hải âu trên thế giới đang bị đe dọa.

Hiệp hội Bảo vệ động vật Hoàng gia đang tìm cách xóa sổ chuột nhắt để hòn đảo trở thành nơi trú ẩn an toàn cho chim biển. Tuy nhiên, do Gough là một trong những hòn đảo xa xôi nhất trên đại dương, kế hoạch này rất khó khăn và có tổng chi phí lên tới 12 triệu USD.

An Khang (Theo Independent)