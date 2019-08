Con chó cái liên tục sủa vang và dẫn đường để nhờ người tới cứu 5 con chó non rơi qua khe hở hẹp ở Thái Lan hôm 13/8.

Chó mẹ gọi người tới giải cứu đàn con mắc kẹt dưới hố sâu

Panya Taoputtha, cư dân 60 tuổi ở tỉnh Bueng Kan phía đông bắc Thái Lan nghe thấy tiếng chó sủa và rên rỉ phía trước nhà vào sáng sớm. Ông đi về phía phát ra âm thanh và thấy một con chó cái lo lắng chạy quanh khe hở hẹp trên nền bê tông. Khi nhìn qua khe hở, Panya phát hiện 5 con chó non chen chúc trong không gian chật chội. Panya lập tức gọi tổ chức cứu hộ tới giúp những con chó.

"Chó mẹ liên tục sủa vang và dẫn tôi tới chiếc hố. Lúc đầu, tôi không hiểu nó muốn báo hiệu cho tôi biết điều gì cho đến khi tôi nhìn xuống và trông thấy đàn con của nó", Panya chia sẻ.

Các tình nguyện viên và người dân địa phương mau chóng tới nơi. Họ làm thòng lọng nhỏ và thả qua khe hở để bắt chó non mắc kẹt. Trong video, hai nhân viên cứu hộ buộc dây vào chân chó non và chậm rãi kéo từng con một lên từ hố sâu. Chó mẹ lo chăm chú theo theo cả đội trong suốt quá trình giải cứu kéo dài một giờ. Cả 5 con chó non đều an toàn và đoàn tụ với mẹ chúng.

"Đàn chó sống trong khu phố khoảng một tháng nay. Người chủ có thể đã bỏ rơi chó mẹ khi biết nó mang thai. Đôi khi, tôi cho những con chó ăn và chơi đùa với chúng, vì vậy chúng khá quen thuộc với tôi. Chó mẹ có thể cố ý đến nơi tôi ở vào sáng hôm đó để nhờ giúp đỡ", Panya nói.

An Khang (Theo Viral Press)