MỹNhờ chó mẹ dẫn đường, các nhân viên cứu hộ tìm thấy 13 con chó non giấu kỹ dưới bụi rậm và đưa chúng tới nơi an toàn.

Chó mẹ gãy chân dẫn người tới cứu đàn con

Khi các nhân viên cứu hộ của tổ chức Stray Rescue of St Louis phát hiện con chó lạc đi tập tễnh ở thành phố East St Louis, bang Illinois, hôm 11/6, họ bắt nó lại để chữa trị. Nhận thấy con chó đang nuôi con, nhân viên Donna Lochmann và đồng nghiệp để nó dẫn đường. Sau đó, họ phát hiện đàn chó con được giấu kỹ trong bụi rậm. Tổng cộng 13 con chó non được đưa ra khỏi đó an toàn.

Theo Natalie Thomas, giám đốc tiếp thị của tổ chức Stray Rescue of St Louis, chó mẹ đã cố hết sức để bảo vệ con. Tất cả chó non đều mũm mĩm trong khi chó mẹ rất gầy, có thể nhìn thấy cả xương sườn. Các nhân viên cứu hộ cho rằng vết thương ở chân chó mẹ là kết quả do bị xe đâm.

Chó là động vật rất yêu con. Khi mới sinh con, chó mẹ thường tỏ ra rất hung dữ và sẵn sàng đánh đuổi bất cứ con vật lạ nào tới gần con. Tình thương của chó mẹ lớn đến mức chúng thậm chí nuôi mèo con hoặc cho hổ con bú đến lớn. Ví dụ, con chó cái tên Isabella ở Vườn quốc gia Sarafi, Kansas, Mỹ, từng nuôi ba con hổ non bị mẹ đẻ bỏ rơi.

An Khang (Theo Story Trender)