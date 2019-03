Thứ tư, 6/3/2019, 11:52 (GMT+7)

Chăn dập lửa khiến đám cháy xe tắt ngúm trong 20 giây

Chiếc chăn dập lửa do công ty Bridhehill ở Na Uy thiết kế được làm từ vật liệu chịu nhiệt 1.000 độ C, ngăn đám cháy lan rộng từ xe.

Theo In The Know