Cấu trúc nguyên tử 3D của nhóm virus gây bệnh truyền nhiễm

Nhóm virus gây bệnh sởi, quai bị và cúm thuộc họ paramyxo có hình cầu tròn, không đều, chứa hơn 2.000 axit amin.

Cấu trúc 3D của mẫu virus parainfluenza 5 polymerase thuộc họ paramyxo. Ảnh : Northwestern University.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern (Mỹ) lần đầu tiên xác định cấu trúc nguyên tử 3D họ virus gây ra bệnh sởi, quai bị và cúm. Nghiên cứu được công bố trên Proceeinding of the National Academy of Sciences (Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ).

Nghiên cứu mô tả cấu trúc nguyên tử 3D của một phức hợp enzyme chính trong virus họ paramyxo. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm sử dụng kính hiển vi điện tử đông lạnh, quan sát các phân tử bên trong virus để xác định cấu trúc 3D của protein trong virus này, có kích thước nhỏ hơn hàng nghìn lần so với chiều rộng sợi tóc.

Đã có hàng trăm nghìn hình ảnh của một mẫu virus parainfluenza 5 polymerase thuộc họ paramyxo được nhóm nghiên cứu chụp lại và sử dụng các thuật toán để tái tạo lại hình ảnh 3D. Hình ảnh thu được là một hình cầu tròn, không đều, có đuôi dài tạo ra từ bốn loại protein chứa photpho, cấu trúc này chứa hơn 2.000 axit amin.

"Đây là kỹ thuật mới cho phép hiểu rõ cấu trúc 3D của protein, trước đó chỉ sử dụng phương pháp tinh thể học tia X, khó có thể chụp ảnh ở độ phân giải cao để quan sát cấu trúc này", Robert Lamb, Giáo sư Khoa học Sinh học Phân tử, Đại học Khoa học và Nghệ thuật Northwestern (Mỹ) cho biết. Nhờ kỹ thuật này, nhóm nghiên cứu còn phát hiện loại virus họ paramyxo này sử dụng cùng một loại protein để chuyển đổi và nhân đôi bộ gene.

Việc tìm ra cấu trúc nguyên tử 3D của virus giúp các nhà nghiên cứu trong tương lai có thể thiết kế và phát triển các loại thuốc kháng virus có chức năng tương tự như virus họ paramyxo.

Nguyễn Xuân (Theo Xinhua, Phys)