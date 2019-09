MỹThuyền trưởng điều khiển con thuyền dịch sang hướng khác, kịp thời tránh va chạm với sinh vật to lớn đang nổi lên mặt nước.

Cá voi lưng gù suýt đâm trúng thuyền chở khách

Hành khách trên thuyền Kitty Kat ghi lại cảnh tượng thuyền khác suýt va chạm với cá voi lưng gù tại vịnh San Francisco, Mỹ, hôm 7/9. Nhóm người trên con thuyền đó có vẻ không phát hiện ra cá voi. Con vật to lớn lao lên mặt biển và phun nước, tiến thẳng đến gần. May mắn là trước khi xảy ra tai nạn, thuyền trưởng và cá voi kịp thời chuyển hướng. Vài giây sau, những người chứng kiến cũng tỏ ra vui mừng vì tất cả đã an toàn.

Động vật biển có thể chịu những vết thương nguy hiểm đến tính mạng nếu va chạm với tàu thuyền. Hồi tháng 6, nhiếp ảnh gia Francis Pérez chụp ảnh cá voi hoa tiêu con mất đuôi do bị tàu đâm trúng ở ngoài khơi quần đảo Canary. Pérez đến cùng một nhà sinh vật biển và bác sĩ thú y nhưng không thể làm gì vì vết thương quá nghiêm trọng. Cuối cùng, con vật được tiêm thuốc trợ tử.

Theo tổ chức Bảo tồn Cá voi và Cá heo (WDC), Canada và Mỹ đưa ra một số quy định nhằm giảm nguy cơ xảy ra va chạm, bao gồm việc phân chia tuyến đường biển giúp định hướng cho tàu thuyền ở những khu vực có nhiều cá voi sinh sống thuộc Bắc Đại Tây Dương.

