Phản xạ thần kinh cơ ở cá sói mạnh đến mức sau khi bị chặt đầu, nó vẫn có thể cắn thủng lon nước ngọt và không chịu nhả ra.

Cá sói ngoạm nát lon nước dù đầu lìa khỏi thân

Thước phim quay cảnh con cá lớn ngoạm lon Coca bằng hàm răng nhọn hoắt gây sốt trên mạng xã hội do đầu con vật đã bị chặt khỏi thân. Khi có người nhét lon nước ngọt vào giữa hàm răng, con cá chết bất ngờ ngoạm mạnh, khiến bọt trắng trào ra ồ ạt.

Video này xuất hiện trên kênh YouTube Rúni Djurhuus hôm 31/1 nhưng được chia sẻ lại trên mạng Reddit. Djurhuus cho biết đây là lươn sói (Anarrhichthys ocellatus), thuộc họ cá sói nổi tiếng với hàm răng sắc. Tuy nhiên, giáo sư Björn Thrandur Björnsson, giám đốc phòng thí nghiệm nội tiết cá ở Đại học Gothenburg, khẳng định chắc chắn con cá trong video là cá sói đốm (Anarhichas minor). Loài cá này sinh sống ở Nam Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, có thể dài gần 2 mét. Chúng chuyên ăn nhuyễn thể, các loài cá nhỏ hơn và giun.

Theo giáo sư Björnsson, phản xạ cắn của cá sói không xa lạ với ngư dân. Khi đổ mẻ cá lên boong tàu và đứng giữa đống cá để phân loại, ngư dân thường chèn cán chổi hoặc thứ gì đó tương tự vào giữa miệng những con cá sói bắt nhầm. Cách này giúp đảm bảo không ai bị thương do đưa tay hoặc chân qua miệng cá sói. "Đó là vì cá sói có lực cắn cực mạnh và thường không chịu nhả ra. Với các loài khác, ngư dân thường cầm vào hàm dưới để xách con cá lên. Nhưng nếu làm vậy với cá sói, ngón cái của bạn sẽ không khác gì lon Coca", giáo sư Björnsson giải thích.

Cá sói vẫn có thể cắn sau khi bị chặt đầu do phản xạ thần kinh - cơ. Các thụ thể ở hàm và khoang miệng sẽ ghi nhận bất cứ thứ gì ở trong miệng. Về cơ bản, bộ hàm được cấu tạo để cắn. Phát hiện thứ gì đó tiến vào miệng, dây thần kinh cảm giác truyền tín hiệu tới não. Não truyền tín hiệu thần kinh tới các cơ hàm để phát lệnh co lại. Cá sói có cơ hàm đặc biệt khỏe do chúng ăn con mồi với vỏ cứng như trai, sò và nhím biển.

Phản xạ thần kinh - cơ vẫn tồn tại ở phần đầu cá bị chặt do cá sói sống trong môi trường nước lạnh. Nhiệt độ lạnh cho phép những mô như não, dây thần kinh và cơ hoạt động lâu hơn trước khi chết vì thiếu oxy. Phản xạ truyền từ miệng tới não và ngược lại không bị ảnh hưởng bởi việc chặt đầu. "Chẳng hạn, nếu bạn lấy quả tim của con cá ra khỏi cơ thể, cơ quan này có thể tiếp tục đập trong một giờ nếu được bảo quản trong dung dịch phù hợp", giáo sư Björnsson nói.

An Khang (Theo IFL Science)