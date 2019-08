Hai con chó nhà được bắt gặp đang tìm cách trốn cá sấu bơi trên đường phố ngập nước sau trận mưa lớn ở Vadodara hôm 1/8.

Cá sấu bơi vào thành phố Ấn Độ đớp chó nhà sau mưa lớn

Vadodara cùng nhiều nơi khác ở bang Gujarat, Ấn Độ, trải qua trận mưa lớn hôm 31/7, khiến đường sá ngập dưới biển nước do sông Vishwamitri bị tràn bờ, tạo điều kiện cho số lượng lớn cá sấu xâm nhập vào thành phố gây hỗn loạn. Những con cá sấu bò lang thang, gieo rắc sợ hãi cho người dân.

Trong video, đôi chó đứng trên mặt nước trong khi cá sấu lặng lẽ áp sát chúng từ phía sau. Gia đình chủ của những con chó đứng quan sát phía sau cánh cửa kim loại. Họ không mở cửa cho chúng do lo ngại cá sấu nguy hiểm bơi vào theo.

Khi tới gần một trong hai con chó, cá sấu bất thình lình lao tới tấn công. Bộ hàm to lớn của nó đớp về phía chân sau bên phải con mồi nhưng con chó phản ứng nhanh hơn và nhảy ra xa. Con chó lội tới nơi an toàn nhưng bạn nó không nhúc nhích. Tuy nhiên, cá sấu bất ngờ bỏ dở cuộc tấn công. Các nhân viên cứu hộ sau đó đã bắt con vật.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ mưa to tới rất to sẽ kéo dài ở bang Gujarat. Tất cả trường học ở Vadodara đều đóng cửa. Ga đường sắt trong thành phố cũng ngừng hoạt động với 22 chuyến tàu bị hoãn trong khi hai chuyến bay phải đổi hướng tới Ahmedabad do sân bay địa phương bị ngập nước.

An Khang (Theo India Today)