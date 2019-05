Bức ảnh sóc ăn thịt rắn gây sốt mạng

Con sóc giữ chặt xác rắn và ăn ngấu nghiến gần hết con mồi trong vườn quốc gia ở bang Texas, Mỹ.

Sóc đất mải miết ăn thịt rắn roi. Ảnh: Facebook.

Cơ quan Công viên Quốc gia (NPS) chia sẻ lại bức ảnh sóc ăn thịt rắn trên Facebook hôm 10/5, thu hút hơn 7.600 lượt thích và 3.400 lượt chia sẻ. Bức ảnh được chụp vào năm 2009 bởi William Leggett, cán bộ bảo vệ rừng ở vườn quốc gia núi Guadalupe phía tây Texas.

Trong ảnh, một con sóc đá (Otospermophilus variegatus) dùng cả hai chi trước để giữ chặt con rắn roi sa mạc (Masticophis taeniatus). Theo NPS, con sóc ăn gần hết xác rắn, bao gồm cả xương, chỉ chừa lại mẩu thân dài 5 cm.

"Sóc là loài săn mồi cơ hội. Chúng thường ăn hạt dẻ và quả mọng có sẵn, nhưng chúng cũng ăn côn trùng, thằn lằn và rắn", Leggett chia sẻ.

Những cuộc đụng độ giữa sóc và rắn khá phổ biến trong tự nhiên. Một video do tài khoản Final Boss chia sẻ trên YouTube năm 2016 ghi lại cảnh con sóc châu Phi liên tục lao tới cắn nhiều nhát lên mình rắn. Năm 2017, một nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B phát hiện sóc đất sử dụng da rắn đuôi chuông để tránh động vật ăn thịt.

An Khang (Theo Science Alert)