Bức ảnh của nhà khoa học trên đảo Greenland cho thấy đàn chó husky lội bì bõm trong nước ngập tới gối ở nơi trước đó là mặt băng cứng.

Bức ảnh đánh dấu Greenland mất 2 tỷ tấn băng trong một ngày

An Khang (Theo Now This)