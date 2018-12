Thứ ba, 27/11/2018, 13:34 (GMT+7)

Bồn tắm nước nóng di động có thể bơm phồng trong vài phút

Công ty Mỹ sản xuất loại bồn tắm với khả năng điều chỉnh nhiệt độ, lọc nước và phun nước massage giúp người dùng thư giãn.

Khai quật bồn tắm 2.000 năm tuổi của quý tộc Trung Quốc

Bồn tắm nước nóng di động có thể bơm phồng trong vài phút

Theo In The Know