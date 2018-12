Nội thất trên máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên của Australia / Quá trình sơn vỏ máy bay Boeing 737

Boeing thử nghiệm động cơ phản lực lớn nhất thế giới

Động cơ GE9X khổng lồ có kích thước rộng và cao ngang thân máy bay Boeing 737 đang được chế tạo để trang bị cho phiên bản mới nhất trong dòng máy bay 777 của hãng là chiếc "siêu máy bay" 777X, theo Long Room. Hiện nay, General Electric đang đưa mẫu thử nghiệm vào bay thử sau nhiều lần trì hoãn vì vấn đề kỹ thuật, khiến kế hoạch kiểm tra vào cuối năm ngoái bị dời lại.

GE9X được gắn vào máy bay cùng với những động cơ nhỏ hơn, cho phép kỹ sư thử động cơ trong các chuyển động bay mà không gây nguy hiểm cho hành khách trong cabin. GE9X có một cánh quạt lớn đường kính 3,4 mét, nằm trong vỏ động cơ có bề rộng 4,4 mét.

Chiếc máy bay Boeing 747 đặc biệt phục vụ thử nghiệm cất cánh từ Victorville, California, Mỹ, và bay liền 4 tiếng với động cơ GE9X dưới cánh trái, đồ sộ hơn hẳn so với ba động cơ còn lại. Chuyến bay đánh dấu khởi đầu của đợt thử nghiệm được lên lịch suốt vài tháng qua.

GE9X sẽ được lắp trên 777X, chiếc máy bay có sải cánh rộng nhất (71,8 m), rộng hơn 4 chiếc ôtô đầu kéo xếp nối đuôi nhau. 777X lớn đến mức Boeing phải thiết kế khớp nối ở đầu cánh. Khớp nối sẽ gập lại, cho phép máy bay rút ngắn sải cánh khi lăn bánh trên đường băng sân bay. Đây là máy bay thương mại đầu tiên có thiết kế kiểu này. Đầu cánh có khớp nối dài 3,7 mét và chốt hãm sẽ ngăn phần khớp nối gập lại trong suốt chuyến bay, theo Boeing.

777-9X có thể chở ít nhất 400 hành khách, nhiều hơn 34 người so với đối thủ của 777-9X là Airbus A350-1000. Cabin của 777-9X rộng hơn 40 cm so với A350-1000, cho phép tăng bề rộng của ghế hạng tiết kiệm lên 46 cm.

"Đội kỹ sư chế tạo GE9X và nhóm tiến hành thử nghiệm ở Victorville đã dành nhiều tháng chuẩn bị bay thử nghiệm động cơ. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng với chuyến bay đầu tiên hoàn hảo. Chuyến bay khởi đầu đợt thử nghiệm kéo dài vài tháng, giúp chúng tôi thu thập dữ liệu về cách động cơ hoạt động ở độ cao lớn và trong suốt các giai đoạn khác nhau của chuyến bay", Ted Ingling, tổng giám đốc chương trình GE9X ở GE Aviation, cho biết.

GE9X có lực đẩy 445.000 N và GE đã nhận được hơn 700 đơn đặt hàng cho động cơ trị giá 29 triệu USD. Boeing đặt hàng GE phát triển động cơ đủ mạnh để vận hành máy bay 777X nhằm thay thế mẫu cũ. Vật liệu chịu nhiệt siêu cao mang tên composite nền gốm (CMC) trong buồng đốt và tuabin có thể hoạt động ở nhiệt độ lên tới 1.300°C. Vật liệu này giúp các kỹ sư duy trì nhiệt độ cao bên trong động cơ mà không phải đốt bằng nhiên liệu và không thải khí.

Thành tựu trong công nghệ in 3D cũng được ứng dụng cho động cơ mới. Các kỹ sư có thể tạo ra nhiều hình dạng phức tạp hơn bao gồm vòi phun nhiên liệu in 3D. Hiện nay, động cơ phản lực cánh quạt turbo, do công ty Rolls Royce, đối thủ chính của GE, sản xuất. Trent XWB-97 là động cơ phản lực cánh quạt turbo ba trục với đường kính cánh quạt 305 cm và cung cấp lực đẩy 431.650 N.

Phương Hoa