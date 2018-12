Thứ tư, 12/12/2018, 14:43 (GMT+7)

Bộ thiết bị giúp xe đạp chạy trên mặt nước

Công ty Italy sản xuất bộ phao nổi kèm bánh lái và chân vịt để gắn vào xe đạp, cho phép chiếc xe chạy trên mặt hồ hoặc ngoài biển.

Xe đạp thông minh sử dụng bánh không nan hoa / Thiết kế xe đạp không xích tiêu hao ít năng lượng hơn

Bộ thiết bị giúp xe đạp chạy trên mặt nước

Theo In The Know