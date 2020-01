Bò mẹ đối đầu gấu xám và chó sói để bảo vệ con

MỹCon gấu xám Bắc Mỹ và sói đồng cỏ đều muốn ăn thịt bê non vừa chào đời nhưng phải chịu thua trước nỗ lực bảo vệ con của bò bison mẹ.

Deby Dixon chứng kiến bò bison cái sinh con khi ghé thăm vườn quốc gia Yellowstone. Tuy nhiên, trong chưa đầy một giờ sau khi chào đời, con bê non đã phải học cách chạy trốn khi con gấu xám Bắc Mỹ lớn và sói đồng cỏ đói mồi tranh thủ lợi dụng tình trạng dễ tấn công của bò mẹ.

Con sói đồng cỏ màu trắng thử tìm cách tấn công trước, nhưng bò mẹ và con non lập tức bật dậy và di chuyển tới nơi an toàn. Nhưng con sói mau chóng bị xua đuổi bởi mối đe dọa lớn hơn. Một con gấu xám ba tuổi tham gia cuộc săn. Nhờ bám sát mẹ, bê non được bảo vệ an toàn. Bò bison cái đuổi thành công con gấu trong khi dấu vết của ca sinh vẫn còn lưu lại trên bộ lông của nó.

"Trong tự nhiên luôn có tương tác giữa các loài. Tất nhiên, tôi không muốn thấy con bê non bị giết, đặc biệt sau khi theo dõi quá trình sinh đẻ. Những sự việc kiểu này luôn đem tới cảm xúc lẫn lộn, vừa hào hứng vừa lo lắng. Động vật săn mồi cần phải ăn, nhưng tôi cũng không muốn thấy con mồi phải chết", Deby chia sẻ.

Bò bison (tên khoa học Bison bison) là động vật có vú thuộc họ Trâu bò, sinh sống ở khu vực Bắc Mỹ. Chúng có bộ lông màu nâu đen vào mùa đông và nâu nhạt hơn vào mùa hè. Chiều cao tính đến vai của chúng vào khoảng 152 - 186 cm. Bò bison nặng 318 - 1.000 kg, con đực thường to hơn con cái. Bò cái mang thai 285 ngày và sẽ nuôi con cho tới lứa tiếp theo. Nếu không mang thai, bò mẹ sẽ chăm sóc con non tới 18 tháng tuổi.

An Khang (Theo Story Trender)