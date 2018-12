Bò mẹ cố đánh thức bê con bị xe đâm chết

Chó tuyệt vọng tìm cách đánh thức bạn bị xe cán chết

Bò mẹ tuyệt vọng đánh thức con. Ảnh: BNPS.

Bò mẹ được bắt gặp đang dụi vào đầu bê con nằm bất động, nỗ lực đánh thức nó dậy tại làng Godshill gần Fordingbridge, Hampshire, Anh, theo Long Room. Trong một bức ảnh khác, 6 con bò vây xung quanh xác bê con bên đường như muốn bảo vệ nó khỏi những chiếc xe đi ngang qua. "Khi bò mẹ mất con vì bất cứ lý do gì, nó sẽ thường gầm rống suốt nhiều ngày, đó là tiếng kêu xé ruột xé gan", nhà vận động vì quyền động vật Jane Matthew, cho biết.

Tai nạn xảy ra vào đêm ngày 3/6. Giới hạn tốc độ trên đường là 64 km/h. Con bê bị người đi nghỉ mát đâm trúng. Trước đó vài tuần, một con ngựa non cũng chết do va chạm với ôtô ở con đường gần đó. Tài xế bỏ trốn buộc cảnh sát phải tiến hành điều tra.

Vụ va chạm diễn ra gần một biển cảnh báo tài xế về động vật hoang dã thường xuyên xuất hiện trên con đường thôn dã trong công viên quốc gia New Forest. Theo các nhà vận động địa phương, những tài xế phóng nhanh giết chết hàng chục con bê và ngựa non ở New Forest trong vài năm qua. Nhóm vận động kêu gọi lái xe giảm tốc độ và tạo cho động vật nhiều không gian hơn trên đường.

"Động vật có thể đột ngột xuất hiện trên đường vào ban ngày và ban đêm. Con non không có nhận thức về xe cộ. Hãy nhấn phanh và giảm xuống tốc độ 16 - 24 km/h, bạn có thể tạo nên sự khác biệt khi đi qua một đàn gia súc. Vào ban đêm, bạn chỉ nên chạy tối đa là 48 km/h", Sarah Weston thuộc tổ chức New Forest Roads Campaign, người chụp bức ảnh, chia sẻ.