Báo hoa mai phi thân vồ hụt cò trắng trong gang tấc

Lauren O'Dea ghi lại khoảnh khắc thoát thân ngoạn mục của cò trắng (Ciconia ciconia) trong công viên safari ở Serengeti, Tanzania, Earth Touch News hôm qua đưa tin. Trong video, con cò bay tới cánh đồng và khuất bóng sau những thân cỏ cao khi cúi thấp đầu tìm kiếm thức ăn trên mặt đất. Con báo hoa mai giấu mình hoàn hảo ở gần đó bất ngờ lao vọt ra vồ mồi nhưng cò trắng phản ứng nhanh hơn và đập cánh bay đi xa.

Những pha săn mồi bột phát kiểu này không phải hiếm gặp đối với báo hoa mai. Chúng thường săn linh dương từ nhỏ tới trung bình, nhưng loài mèo lớn giỏi ẩn nấp này còn phát huy tính mau lẹ và sức mạnh của chúng để tóm gọn nhiều con mồi khác. Dù con báo trong video có vẻ giống con đực, nghiên cứu gần đây về sở thích săn mồi của báo hoa mai chỉ ra báo cái có xu hướng đa dạng hóa nguồn thức ăn hơn và thường xuyên tấn công con mồi khác thường hơn.

"Báo cái không thể tập trung vào một số con mồi nhất định bởi số lượng mồi săn giảm dần theo thời gian và việc tiếp cận con mồi trở nên ngày càng khó khăn do phạm vi đi săn của chúng bị hạn chế do nuôi con nhỏ. Do đó, chúng cần nguồn thức ăn rộng hơn, bao gồm những động vật nhỏ hơn", Jörg Melzheimer, nhà sinh thái học ở Viện Leibniz-IZW, giải thích.