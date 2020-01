Bang hứng nhiều sét nhất ở Mỹ

Với hơn 16 triệu tia sét trong năm 2019, Texas đứng đầu bảng trong danh sách những bang bị sét đánh nhiều nhất.

Bang Texas vượt xa các bang khác ở Mỹ như Kansas, Nebraska, Oklahoma và Florida xét về số lượng tia sét đánh xuống khu vực, theo danh sách từ mạng lưới phát hiện sét Earth Networks. Bang này hứng hơn 16 triệu tia sét trong năm ngoái. "Texas là thủ phủ sét của Mỹ năm 2019 với 16.032.609 tia sét. Dù không đoạt vị trí đầu bảng, Forida cũng lọt vào top 5 với 5.271.987 tia sét", tổ chức Earth Networks cho biết.

Nghiên cứu của Earth Networks bao gồm sét giữa các đám mây, sét từ đám mây xuống mặt đất, sét ở vùng đất liền của Mỹ và vùng biển xung quanh. Tổng số lượng sét đánh xuống nước Mỹ trong năm 2019 là 112.310.896 tia sét, cao hơn 1% so với năm 2018. Trong số đó, 19.020.340 tia sét là sét từ đám mây xuống mặt đất.

Tuy nhiên, Texas không phải bang có mật độ sét cao nhất do có diện tích rộng. Năm 2019, bang Florida nói riêng và khu vực Gulf Coast nói chung ít bị sét đánh hơn so với thường lệ. "Tính trung bình, số ngày giông bão ở Gulf Coast ít hơn 15 ngày so với mức trung bình trong 7 năm qua. Các mô hình thời tiết tạo điều kiện cho bão hoạt động mạnh hơn ở vùng trung tây và Ngũ Hồ thay vì di chuyển về phía nam", Earth Networks giải thích.

