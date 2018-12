Ý tưởng môtô bay sử dụng con quay hồi chuyển / Cảnh sát Dubai sử dụng xe bay cất hạ cánh thẳng đứng

Nguyên mẫu taxi bay không người lái Pop.Up Next do Audi, Airbus và Italdesign hợp tác phát triển hôm 27/11 có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại sự kiện Tuần Drone ở Amsterdam, Hà Lan, Design Boom đưa tin. Phiên bản thử nghiệm lần này chỉ là mô hình thu nhỏ với kích thước bằng 1/4 so với bản concept được trưng bày tại triển lãm Geneva Motor Show hồi đầu năm nay.

Khái niệm Pop.Up Next là sự kết hợp của ba module riêng biệt, gồm một khoang chở hành khách hai chỗ ngồi vừa có thể lắp lên khung gầm xe 4 bánh để chạy trên mặt đất, vừa có thể kết hợp với thiết bị bay cất hạ cánh thẳng đứng để di chuyển trên không.

Để sử dụng phương tiện, hành khách chỉ cần đặt chuyến qua ứng dụng di động, hệ thống sẽ tự động đề xuất phương thức di chuyển tốt nhất dựa trên tiêu chí như thời gian, mức độ ùn tắc giao thông, chi phí và nhu cầu chia sẻ chuyến đi. Người dùng cũng có thể yêu cầu thay đổi phương thức di chuyển từ đường bộ sang đường hàng không trong trường hợp tắc đường, thiết bị bay cất hạ cánh thẳng đứng sẽ được điều tới, tự động lắp ráp với khoang hành khách để biến chiếc xe thành taxi bay.

Pop.Up Next vận hành bằng điện và có thể tự lái hoàn toàn. Phương tiện có khả năng chạy liên tục quãng đường 50 km trên mặt đất và đạt tầm bay xa hơn 100 km với mỗi lần sạc đầy.

Nguyên mẫu thu nhỏ của Pop.Up Next đã cho thấy tính khả thi của phương tiện khi các module lắp ghép và vận hành chính xác trong buổi thử nghiệm. Audi cho biết phiên bản tiêu chuẩn có thể sẽ ra mắt thị trường và bắt đầu cung cấp dịch vụ đưa đón khách tại các thành phố lớn trong vòng 10 năm tới.