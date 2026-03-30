Kho xưởng ở Hà Nội cháy lớn, một người chết

Nhà kho rộng hàng nghìn m2, gần Bệnh viện K Tân Triều, bốc cháy ngùn ngụt, một người tử vong, rạng sáng 30/3.

Khoảng 0h40, lửa bùng lên tại kho xưởng chứa đồ gỗ nằm cuối đường Phạm Tu, đối diện Bệnh viện K Tân Triều, phường Thanh Liệt.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Đám cháy tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Ảnh: Việt An

Sức nóng từ vụ cháy khiến một số người thuê trọ ngay cạnh cảm nhận rõ, phải chạy ra khỏi nhà trọ. Mùi khét nồng nặc.

Chị Trịnh Anh Thư, người thuê trọ, cho biết ngửi thấy mùi khét, khi ra ngoài thì thấy lửa đang bùng lên dữ dội. Hoả hoạn khiến chị lo sợ, chỉ kịp lấy vài món đồ cần thiết và dắt xe máy chạy thoát ra ngoài

10 xe cứu hoả, cùng hàng chục chiến sĩ được điều động tới hiện trường.

Cảnh sát mất nhiều giờ để dập tắt đám cháy. Ảnh: Việt An

Để dập tắt đám cháy, cảnh sát phải sử dụng đèn công suất lớn tạo nguồn sáng, liên tục phun nước từ nhiều hướng để tránh cháy lan. Máy xúc cũng được huy động phá lớp tôn quây xung quanh phục vụ chữa cháy. Nhiều phần của nhà xưởng đã đổ sập.

Tới 5h, lực lượng cứu hỏa đang dập lửa.

Việt An