Khổ tâm vì vợ lương 12 triệu mua mỹ phẩm, quần áo hết 3 triệu

Mỗi khi tôi đề cập đến chuyện chi tiêu này, vợ luôn nói là 'làm đẹp cho bản thân'.

Tôi năm nay 28 tuổi, vợ tôi 27 tuổi, cưới nhau được một năm. Cả hai đều đi làm văn phòng, thu nhập không cao nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống ở thành phố. Tôi lương 15 triệu, vợ 12 triệu, hai vợ chồng thuê nhà, chưa có con nên chi tiêu nói chung vẫn trong tầm kiểm soát.

Điều khiến tôi khổ tâm là tháng nào vợ cũng chi khoảng 3 triệu cho mỹ phẩm, quần áo và phụ kiện. Ban đầu tôi nghĩ phụ nữ làm đẹp là bình thường, nhưng sau nhiều lần góp ý, rằng nên tiết kiệm để mua nhà, mua xe, hay lo cho tương lai nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên quan điểm, đại khái đầu tư làm đẹp cho bản thân.

Tôi không phủ nhận việc phụ nữ có nhu cầu làm đẹp, nhưng với mức lương 12 triệu mà dành gần một phần tư lương cho mỹ phẩm, trong khi còn tiền ăn uống, sinh hoạt, quần áo, điện nước... thì quả thật khó chấp nhận.

Tôi không muốn mâu thuẫn vì tiền bạc, tôi nên nói chuyện thế nào để vợ không tổn thương mà vẫn hiểu được giá trị của việc chi tiêu hợp lý? Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người, đặc biệt là các chị em, rằng trong chuyện này, tôi có quá khắt khe không?

Duy Khang