Khô mũi khi dùng điều hòa có đáng lo?

Tôi làm việc văn phòng, mở điều hòa gần như cả ngày khiến mũi bị khô, thi thoảng đau. Tình trạng này có nguy hiểm không, làm sao cải thiện? (Ngọc Dung, 27 tuổi)

Trả lời:

Khô mũi là dấu hiệu cho thấy hàng rào bảo vệ tự nhiên của đường hô hấp đang suy yếu. Niêm mạc mũi bình thường được bao phủ bởi một lớp chất nhầy mỏng, có vai trò giữ ẩm và bẫy bụi, vi khuẩn, virus trước khi chúng xâm nhập vào cơ thể. Song song đó, hệ thống lông chuyển hoạt động liên tục để đẩy các tác nhân này ra ngoài, giúp làm sạch đường thở tự nhiên.

Môi trường điều hòa với độ ẩm thấp lại làm gián đoạn cơ chế này. Lớp chất nhầy này bị khô lại hoặc tiết ra ít hơn, khả năng bảo vệ suy giảm tạo điều kiện cho vi sinh vật bám dính, phát triển trên niêm mạc.

Không khí khô làm suy giảm hoạt động của hệ thống lông, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp trên. Đồng thời, niêm mạc mũi trong môi trường này cũng dễ bị kích ứng, viêm, tổn thương hơn, nhất là khi ngồi trong phòng kín quá lâu.

Ngoài cảm giác khô, người bệnh có thể gặp các biểu hiện đi kèm như ngứa mũi, rát mũi, hắt hơi nhẹ hoặc chảy máu mũi. Tình trạng kéo dài dễ dẫn đến viêm mũi hoặc làm trầm trọng các bệnh lý sẵn có như viêm mũi dị ứng, viêm xoang...

Làm việc trong văn phòng kín, sử dụng điều hòa liên tục làm giảm độ ẩm, không khí ít được lưu thông dẫn đến tăng nồng độ bụi mịn và vi sinh vật trong không gian làm việc. Điều này tác động trực tiếp đến niêm mạc mũi, tăng nguy cơ kích ứng và tổn thương.

Nếu làm việc trong môi trường điều hòa lâu, bạn nên chú ý duy trì độ ẩm phù hợp, uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, hạn chế để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt. Dùng máy tạo ẩm hoặc một chậu nước nhỏ để trong phòng để bổ sung độ ẩm cho không khí.

Nếu các triệu chứng như khô mũi, chảy máu mũi tái phát hoặc nghẹt mũi kéo dài trên hai tuần, bạn nên đi khám để được đánh giá và hướng dẫn xử trí phù hợp.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Vũ Hồng Hạnh

Khoa Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội