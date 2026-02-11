Khinh khí cầu, hội hoa xuân hút hàng chục nghìn người đến Cần Giờ

Một trong những dấu ấn khiến du khách phấn khích khi đến Green Paradise Tet Fest là trải nghiệm chụp hình, ngắm khinh khí cầu, dù lượn. Với 22 quả khinh khí cầu nhiều màu sắc, Green Paradise Tet Fest cũng được coi là một lễ hội khinh khí cầu. Đặc biệt, vào những khung giờ và thời tiết phù hợp, du khách có cơ hội bay cùng khinh khí cầu và dù lượn để ngắm biển và Cần Giờ từ trên cao.

Lần đầu tiên được bay khinh khí cầu, bé Hoàng Minh (10 tuổi) cho biết, cảm giác ngắm biển và rừng từ trên cao rất thú vị. Cậu mong ước sau này sẽ trở thành một vận động viên nhảy dù từ khinh khí cầu.