Khinh khí cầu, hội hoa xuân hút hàng chục nghìn người đến Cần Giờ

Kéo dài suốt ba tuần (7-28/2), Green Paradise Tet Fest diễn ra tại trục đường trung tâm khu đô thị Vinhomes Green Paradise, là lễ hội xuân ven biển lớn bậc nhất Đông Nam Bộ năm nay. Sau 5 ngày mở cửa, sự kiện đã đón hàng chục nghìn lượt khách tới từ TP HCM, các tỉnh lân cận, thậm chí cả phía Bắc đến tham quan.
Không gian lễ hội có hàng loạt cụm tiểu cảnh như thuyền hoa, cúc vàng, trạng nguyên, linh vật ngựa mang đậm sắc màu Tết Bính Ngọ hay cầu tre, chum nước gợi nhớ về các vùng quê.
Gian bánh truyền thống miền Tây với các loại bánh da lợn, bánh chuối, bánh bò… Chị Minh Anh (phường Tân Thuận) chia sẻ, dù đi các hội chợ, chị thường gặp các quầy bánh này, nhưng gian hàng tại Green Paradise Tet Fest vẫn để lại cho chị những ấn tượng đặc biệt, khi có thể quan sát các nghệ nhân đổ bánh ngay tại sự kiện. Hơn nữa, trải nghiệm Tết sớm ở miền Nam trước khi về quê cũng khiến cả nhà chị Minh Anh hào hứng. Green Paradise Tet Fest là một trong những điểm chính của tuyến du lịch kết hợp Rừng Sác (Cần Giờ) và Vũng Tàu mà gia đình chị thực hiện trước Tết, với sự góp mặt của gần 20 thành viên.
Bên cạnh những quầy hàng phục vụ những món ăn nước như bún mắm, bún nước lèo là những món xiên nướng được giới trẻ yêu thích. Du khách có thể tìm thấy ở đây từ cá viên chiên, mực nướng, nem nướng, tôm nướng, bò lá lốt đến các món gỏi, nạp năng lượng để vui chơi và chụp hình cả ngày.
Xen giữa các quầy ẩm thực là các gian hàng vui chơi có thưởng. Anh Đức Trí (Đồng Nai) cho biết, cả gia đình dành hơn một tiếng để cho con trai tham gia tất cả trò chơi, vì thường ngày, bé không có cơ hội được cùng bố mẹ chơi những trò này.
Diệp Anh
Ảnh: Quỳnh Trần