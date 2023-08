Khi yêu, hãy luôn nhìn về mình

Hãy là phiên bản đặc biệt nhất trong lòng đối phương, anh và em sẽ không có lý do để tìm sự thay thế hay dự phòng.

Chào anh, chàng trai đến từ tương lai. Anh đang loay hoay ở đâu nhỉ, tại sao vẫn chưa tìm gặp em? Dù anh ở đâu em cũng mong cơn gió sẽ gửi những lời thì thầm này đến cho anh. Trong khi bạn bè tất bật với công việc, gia đình, em lại "bận" với việc ghi chép những khoảnh khắc mỗi ngày.

Em rất muốn được kết nối với anh, người sẽ đồng hành cùng trên chặng đường sắp tới. Vì khi ta gặp nhau, cuộc đời mỗi người sẽ phong phú hơn, nhiều sắc màu hơn. Đó là lý do em viết những tâm sự này. Khác với những cô gái 9x đời giữa, em không có một tiêu chí nào cho anh cả. Em quan niệm rằng, khi yêu, hãy nhìn về chính mình. Khi trái tim em thấy bình an, anh cũng cảm nhận được sự bình an mỗi khi bên em, đó là lúc chúng ta cần nhau và sẽ gắn bó với nhau lâu dài.

Em không quá xinh nhưng dễ thương và luôn thích cười. Em yêu công việc của mình hiện tại, công việc có thể làm ở bất cứ đâu nếu em có một chiếc laptop và kết nối mạng. Em thích cuộc sống ở Sài Gòn, sẽ tuyệt vời nếu anh cũng sống và làm việc ở Sài Gòn. Nếu anh đang ở một đất nước xa xôi, em cũng không vì thế mà bỏ lỡ, chỉ cần người đó là anh. Mong nhận được thư của anh sớm.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ