Khí thải xe cộ tăng nguy cơ ung thư phổi

Khói thải động cơ diesel làm tăng nguy cơ ung thư phổi, bùng phát hen suyễn, COPD nếu tiếp xúc lâu dài.

Theo Cơ quan Điều hành Sức khỏe và An toàn chính phủ Anh, khói thải từ động cơ xe cộ có thể gây kích ứng mắt và đường hô hấp. Trong đó, khói dầu diesel (thường thấy ở xe tải, xe buýt, xe khách) chứa nhiều hợp chất độc hại như oxit nitơ, oxit lưu huỳnh, ozon, fomanđehit, benzen... gây triệu chứng choáng váng, đau đầu, buồn nôn, khó thở khi hít phải. Đặc biệt nếu tiếp xúc lâu dài, lặp lại trong khoảng 20 năm có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi.

Tiếp xúc lâu dài với khí thải xe cộ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ảnh: Chemistryworld

Ngoài ra, trong khí thải các loại xe cộ còn chứa lượng lớn NO2, hợp chất độc hại có mùi hắc, màu vàng sậm. NO2 gây kích ứng mắt, da, mũi họng; ở nồng độ cao có thể phá vỡ niêm mạc phổi, gây phù phổi. Nhiều nghiên cứu báo cáo trên tạp chí y khoa BMJ về việc phơi nhiễm NO2 trong thời gian ngắn có liên quan đến tỷ lệ tử vong, bệnh tật ở người mắc bệnh tim mạch, hô hấp.

Đáng chú ý, NO2 không chỉ có trong khí thải giao thông mà còn được tìm thấy ngay ở không khí trong nhà. Theo một số thống kê, sử dụng bếp đốt từ than củi hoặc bếp gas khiến nồng độ NO2 trong không khí vượt ngưỡng an toàn. Với những ngôi nhà không sử dụng các vật dụng này, nồng độ NO2 chỉ bằng một nửa so với không khí bên ngoài.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Mai Mạnh Tam, khoa Hô hấp BVĐK Tâm Anh Hà Nội, những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi tiếp xúc với khí thải là trẻ em, người già và người mắc bệnh hô hấp mạn tính.

Ở trẻ em, việc hít thở không khí ô nhiễm trong thời gian dài làm suy giảm chức năng phổi. Trẻ có nguy cơ mắc hen suyễn ngay trong thời thơ ấu hoặc khi trưởng thành. Với trường hợp đã mắc hen, ô nhiễm không khí làm bệnh trầm trọng hơn, thường xuyên có cơn ho, khò khè, khó thở.

Ở người già, có tiền sử mắc bệnh hô hấp mạn tính như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) tiếp xúc nhiều với khí thải phương tiện giao thông sẽ làm bùng phát, trầm trọng các đợt cấp tính của bệnh, tăng nguy cơ nhập viện. Nhiều kết quả thống kê cũng cho thấy ở những thành phố ô nhiễm, tỷ lệ người mắc hen suyễn và COPD cao hơn so với những nơi ít ô nhiễm.

Do đó bác sĩ Tam khuyến cáo những người sống trong môi trường ô nhiễm, nhiều hóa chất, khói bụi, khói thuốc lá nên tầm soát các bệnh hô hấp mạn tính như hen suyễn, viêm phế quản mạn, COPD 6 tháng một lần. Khi tầm soát, bệnh nhân sẽ khám lâm sàng, đo chức năng hô hấp để kiểm tra chức năng thông khí của phổi. Dòng máy đo chức năng hô hấp HI 801 hiện nay tại BVĐK Tâm Anh có thể hỗ trợ chẩn đoán chính xác và nhanh chóng nhiều bệnh đường hô hấp cùng lúc như hen suyễn, COPD, khí phế thũng, viêm phế quản mãn tính, xơ phổi, bụi phổi... "Nhiều người phát hiện hen suyễn, COPD thông qua tầm soát, dù trước đó không có triệu chứng", bác sĩ Tam nói.

Người bệnh đo chức năng hô hấp tầm soát hen suyễn, COPD tại BVĐK Tâm Anh. Nguồn: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Tam nhận định, việc hạn chế tiếp xúc với khí thải giao thông rất khó vì nhu cầu đi lại, sinh hoạt là bắt buộc, tuy nhiên có thể giảm thiểu tác động của khí thải lên cơ thể bằng nhiều cách.

Người dân nên hạn chế các hoạt động tập thể dục ở những khu vực đông đúc phương tiện giao thông vì đây là nơi có độ ô nhiễm cao. Bạn theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo chất lượng không khí hàng ngày, nếu chất lượng không khí kém nên đóng kín cửa sổ để ngăn bụi bẩn lọt vào trong nhà; khi đi ra ngoài nên sử dụng khẩu trang có chức năng lọc bụi mịn.

Những gia đình có sử dụng bếp gas, bếp củi hoặc than cần đảm bảo hệ thống thông gió tốt. Bạn thường xuyên hút bụi, lau dọn bề mặt vật dụng để hạn chế bụi phát tán trong không khí. Bên cạnh đó cây xanh được chứng minh có tác dụng lọc sạch không khí trong môi trường kín, đặc biệt hấp thụ được NO2, do đó bạn có thể đặt thêm nhiều cây xanh trong nhà.

Hoài Phạm