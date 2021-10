Khi nào cảnh sát cơ động được 'huy động người, phương tiện'?

Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ bối cảnh cấp bách nào cho phép cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện vì liên quan đến quyền con người, tránh lạm dụng.

Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động đề xuất, trong trường hợp cấp bách, để thực hiện nhiệm vụ, cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện, thiết bị và người đang sử dụng, điều khiển... Tuy nhiên, việc này không áp dụng với phương tiện thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế, người được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo luật pháp Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nêu quan điểm hội trường Quốc hội, sáng 26/10, đại biểu Dương Văn Thăng (Thiếu tướng, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương) cho rằng cần loại trừ việc huy động người, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. "Như dự thảo, trong trường hợp cấp bách, cảnh sát cơ động có quyền huy động cả người, phương tiện, thiết bị của cả cơ quan, đơn vị quân đội, trong đó có cảnh sát biển Việt Nam", ông nói.

Luật Biên giới quốc gia, Luật Quốc phòng, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam đều thể hiện nội dung là quân đội chủ trì, phối hợp với công an trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại khu vực biên giới và trên các vùng biển của Việt Nam. Vì vậy, ông đề nghị bổ sung chi tiết việc cảnh sát cơ động được phép huy động "những người nào, phương tiện, trang thiết bị cụ thể nào", chứ không "chung chung" như dự thảo.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang (Ủy ban Văn hóa - Giáo dục) đồng tình việc huy động người, phương tiện của cảnh sát cơ động, cho rằng là cần thiết trong một số trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, quy định này tác động đến quyền tài sản của tổ chức, cá nhân, do vậy cần quy định rõ phương thức, cách thức.

Đại biểu Âu Thị Mai (Ủy ban Văn hóa - Giáo dục) và Trần Đình Văn (Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) cùng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thẩm quyền, nguyên tắc khi huy động, "trường hợp nào được hiểu là cấp bách?".

"Nếu tình hình chưa đến mức cấp bách mà cán bộ, chiến sĩ huy động tài sản của người dân và gây thiệt hại sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào. Điều này cần được làm rõ, tránh tình trạng lợi dụng khi thi hành công vụ, gây tổn hại đến tài sản của người dân", ông nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Ủy ban Xã hội) nói dự thảo "chưa đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ, chưa thống nhất với các luật khác". Bà đề nghị cân nhắc kỹ, xác định rõ phạm vi huy động của cảnh sát cơ động với các lực lượng khác cũng có thẩm quyền này để tránh chồng chéo.

"Việc huy động người phải trên cơ sở tự nguyện, đảm bảo quyền con người và quyền công dân theo quy định của Hiến pháp. Nếu người được huy động không đảm bảo các yêu cầu của nhiệm vụ thì sẽ gây nguy hiểm cho chính họ, đồng thời còn ảnh hưởng công việc chung", đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai (Ủy ban Kinh tế) góp ý.

Bà Mai phân tích, theo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008, chỉ Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương và chủ tịch UBND cấp tỉnh được trưng mua tài sản và không được phân cấp. Tuy nhiên, dự thảo Luật Cảnh sát cơ động lại cho phép cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động huy động người, phương tiện, thiết bị của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

"Dự thảo cũng chưa quy định cụ thể chính sách bồi thường tài sản thiệt hại. Đề nghị bổ sung quy định cụ thể để dẫn chiếu quy định của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản", bà Mai phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhận thấy dự thảo luật nhiều lần sử dụng từ "cấp bách" nên đề nghị Ban soạn thảo bổ sung phần giải thích từ ngữ để làm rõ trường hợp nào là cấp bách, tình huống nào là cấp bách để tránh lạm dụng.

Giải trình trước Quốc hội, Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói sẽ tiếp thu ý kiến các đại biểu để rà soát, chỉnh lý; đảm bảo chặt chẽ, thống nhất với hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo nhiệm vụ của các lực lượng khác.

