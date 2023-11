Khi đã thành đôi, chúng ta sẽ không có bí mật anh nhé

Em muốn chúng ta hiểu nhau, nếu không hiểu thì ngồi nói cho nhau hiểu, cùng tận hưởng niềm vui cũng như bi ai của cuộc sống này.

Chào anh, bạn chung nhà của em. Không biết anh có đang tìm em như em tìm anh không nhỉ. Hy vọng chúng ta vẫn đang tìm nhau anh nhé. Em giới thiệu về mình: Em là nhân viên văn phòng, cuộc sống bình ổn, làm việc mình thích và thích những việc mình làm. Tất nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng để sống theo những lựa chọn của mình thì phải chấp nhận.

Em thích bình yên, dù cuộc sống không bình yên thường xuyên. Em thích đi chơi, đến những nơi mới, nhưng thời gian lại eo hẹp. Nói chung em thấy bản thân đầy đủ những mâu thuẫn của một người lớn sắp già. Nhưng dù sao em vẫn yêu thích bản thân của hiện tại. Dù không quá đầy đủ nhưng em vẫn muốn đi chơi cùng gia đình, đặc biệt là ba mẹ mình. Thời gian không chờ đợi ai anh nhỉ.

Em thích tự do vì được dạy như vậy, nhưng tự do vẫn luôn nghĩ đến những người quan trọng của mình anh nhỉ. Em muốn tìm anh, bạn đời hay là bạn đồng hành của em. Có lẽ sẽ có nhiều người nói em không thực tế khi tìm kiếm điều này. Em mong muốn chúng ta không có bí mật. Bí mật chỉ có khi chúng ta không muốn người khác biết vì một lý do cá nhân nào đó. Nhưng hai người đi chung đường với nhau, cùng trải qua khó khăn, thông cảm và thấu hiểu nhau thì bí mật đó tồn tại làm gì chứ.

Em đã U40, nghe đến thật đáng sợ. Em tự lập, có thể lo cho mình, lo cho gia đình, tất nhiên không phải quá nhiều, nhưng cũng tự tin là có khả năng. Nếu anh giống em, là bạn đồng hành thì em hy vọng anh sẽ hiểu những điều em mong đợi.

Mong sớm tìm được anh.

