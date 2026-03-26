Khép lại thương trường, anh tìm bình yên bên mâm cơm nhà

Chào em, người đang đọc những dòng này,

Sau thời gian dài quan sát, đọc "chùa" của mọi người, anh quyết định tự viết những dòng này với hy vọng người đồng điệu sẽ dễ dàng nhận ra anh hơn. Anh là một người theo đuổi triết lý "đơn giản và hiệu quả", chuộng sự chân thật, nên xin phép được đi thẳng vào những điều cốt lõi nhất về mình.

Vài nét cơ bản về anh:

Anh sinh năm 1985, quê gốc ở miền Trung nhưng đã lập nghiệp và định cư ở Hà Nội hơn 20 năm nay. Mọi ngóc ngách và nhịp sống thủ đô anh đều đã thấm.

Về ngoại hình, anh cao 1m62, dáng người vừa vặn, mặt mũi cũng có thể coi là sáng sủa. Anh không có chiều cao lý tưởng để em phải ngước nhìn nhưng tự tin sở hữu sự điềm đạm, bản lĩnh và vững chãi đủ để em tựa vào.

Về công việc, anh từng có hơn 15 năm làm kinh doanh nhỏ và đầu tư cá nhân. Gần đây, anh quyết định dừng lại, lui về tự quản lý tài chính và đầu tư cá nhân (công việc anh yêu thích nhất). Sự chuyển đổi này giúp anh thoát khỏi những áp lực ồn ào, mang lại sự tự do, linh hoạt về thời gian và một nền tảng vững vàng để chăm lo cho gia đình.

Anh từng đi qua hôn nhân cách đây 6 năm. Hiện anh có một bé 6 tuổi đang sống cùng mẹ. Cuộc sống của anh hiện tại hoàn toàn độc lập. Những chênh vênh quá khứ đã rèn cho anh sự trưởng thành, thấu hiểu và biết trân trọng giá trị của một gia đình đúng nghĩa.

Lối sống và quan điểm của anh:

Sự tối giản: Anh hướng nội và chuộng cuộc sống "đơn giản nhưng chất lượng". Nhà cửa của anh ít đồ đạc, gọn gàng. Khi cần giải trí, anh luôn ưu tiên những không gian yên tĩnh, thoải mái (như nhâm nhi ấm trà, đọc sách, nghe nhạc, xem phim hoặc đi du lịch nghỉ dưỡng) chứ không thích chen chúc ở những nơi ồn ào, xô bồ.

Quan điểm sống: Anh chọn sống thật với bản chất của mình. Anh không quá bận tâm đến ánh mắt hay sự phán xét của xã hội, miễn sao những việc mình làm không vi phạm pháp luật, không hại người và không trái với chuẩn mực văn hóa. Anh cũng không thích hơn thua, giành giật hay nhìn vào thành quả của người khác để soi mói.

Thói quen và tâm linh: Với anh, sức khỏe là một tài sản rất lớn. Anh nói không với tệ nạn, tuyệt đối không hút thuốc, rượu bia thì cực kỳ hãn hữu (khoảng một hai lần mỗi tháng vào những dịp thực sự cần thiết). Về tín ngưỡng, anh không mê tín dị đoan nhưng có niềm tin sâu sắc vào luật nhân quả.

Sở thích nhỏ: Anh thích ẩm thực Á Đông đậm đà. Anh thích xì xụp một bát bún vỉa hè ngon - bổ - thoải mái hay ăn mâm cơm nhà ấm cúng hơn là ngồi trong nhà hàng phương Tây kiểu cách, rườm rà.

Người đồng hành anh tìm kiếm:

Anh hy vọng tìm được cô gái trong độ tuổi 29-36, chưa từng kết hôn hoặc đã ly hôn nhưng chưa vướng bận con cái, quê quán quanh Hà Nội hoặc dọc tuyến Hà Nội về miền Trung sẽ rất tiện. Sẽ rất tuyệt nếu em ưa nhìn, có vóc dáng nhỏ nhắn (cỡ size S), hướng về gia đình, cảm xúc ổn định, đừng sáng nắng chiều mưa, giữa trưa tắt nắng; biết nấu ăn cơ bản một chút và nếu về già có mong muốn về quê hoặc ngoại ô để sống chậm thì quá tuyệt.

Nhược điểm của anh cũng kha khá: Anh tương đối cứng đầu, không nhanh mồm miệng lắm, hơi lười nói, nhất là với người lạ, không giỏi làm thân, kết giao trong đám đông.

Để tiết kiệm thời gian cho cả hai, anh xin phép được "lệch sóng" với:

- Những cô gái có sở thích kiểm soát quá cao từ những việc nhỏ nhất hoặc muốn cải tạo/thay đổi người khác theo ý mình.

- Người nghiện mạng xã hội, thích hít drama, hay than vãn tiêu cực.

- Những tâm hồn thích xê dịch kiểu "phượt" hành xác hoặc những người có tính cách quá nóng nảy. Dân chơi tiệc tùng cũng không hợp đâu.

Nếu em đọc đến đây, mỉm cười và thấy mình có những điểm chạm đồng điệu với gã đàn ông cứng đầu, ít nói nhưng rất trân trọng sự bình yên này, hãy gửi email cho anh nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu thật chậm rãi.

Quý vị độc giả nếu không thấy phù hợp, vui lòng mỉm cười bỏ qua, đừng "gạch đá", tội nghiệp.

